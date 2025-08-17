الخارجية الإيرانية: فكرة ما يسمى إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا هائلا للأمن الإقليمي والعالمي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة قرار تل أبيب بإخلاء مدينة غزة وتشريد سكانها واللاجئين منها بشكل متكرر، مؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الإسلامية في مواجهة هذه الجريمة.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن بيان وزارة الخارجية أن "قرار كيان الاحتلال بتهجير سكان مدينة غزة قسرا، الذين يتعرضون لأشد القصف منذ قرابة عامين، ويعانون من المجاعة التي فرضها كيان الاحتلال على مدى الأشهر الخمسة الماضية، يعد مثالا واضحا على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لا تهدف إلا إلى استكمال مخطط الإبادة الجماعية ومحو فلسطين كشعب وهوية".

وأضاف البيان: "لا شك أن هذا القرار هو نتاج ترسيخ إفلات قادة الكيان الصهيوني المجرمين من العقاب، والذي هو في حد ذاته نتيجة الدعم العسكري والسياسي الشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لهذا الكيان، ومنع أي تحرك جدي من مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية لمحاسبة قادة هذا الكيان".

وشددت الوزارة على أن "جريمة التهجير القسري التي ارتكبها الكيان الصهيوني لسكان مدينة غزة، والتي تهدف إلى تدمير الهوية الوطنية الفلسطينية في هذا القطاع بالكامل واستكمال مخطط الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، تتزامن مع ادعاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني السافر والخطير للغاية بأنه يسعى إلى صياغة فكرة "إسرائيل الكبرى" - التي تشمل جزءا كبيرا من الأراضي العربية الإسلامية - يُظهر الطبيعة المهيمنة للكيان الصهيوني المحتل والخطر الهائل الذي يشكله هذا الكيان على السلام والأمن في المنطقة والعالم".