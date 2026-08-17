 أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى أكثر من مليون و468 ألفا فردا منذ بداية الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى أكثر من مليون و468 ألفا فردا منذ بداية الحرب

كييف - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 9:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2026 - 9:45 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و468 ألفا و760 فردا، من بينهم 1440 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12272 دبابة، و25155 مركبة قتالية مدرعة، و48100 نظام مدفعية، و2037 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1572 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و465497 طائرات مسيرة، و5010 صواريخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و135448 من المركبات وخزانات الوقود، و4540 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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