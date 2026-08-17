تدافع في معبد هندوسي بشرق الهند يودى بحياة 7 أشخاص ويسفر عن إصابة 12 آخرين

وقع تدافع مميت في معبد هندوسي بولاية بيهار بشرق الهند، اليوم الاثنين، عقب أن أثار قطع سلك كهربائي الذعر بين مرتادي المعبد، حسبما قال مسئولون، مما أودى بحياة سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين.

ووقع الحادث بالقرب من معبد آشوك دام في منطقة لاخيساراي، حيث كان الآلاف مجتمعين للصلاة في ثالث يوم اثنين لشهر شرافان، أحد الشهور المقدسة وفقا للتقويم الهندوسي.

وقال المسئول المدني شاليندرا كومار إنه تم نقل أكثر من 12 شخصا إلى مستشفى حكومي لتلقى العلاج. وأضاف أنه يجرى التحقيق في سبب التدافع.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن سلكا كهربائيا انقطع خارج مبنى المعبد نحو الساعة السادسة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي، مما أثار الذعر، حيث اندفع رواد المعبد للهروب خوفا من التعرض للصعق الكهربائي.

ونقلت وكالة بريس تراست اوف انديا عن كومار القول إن جزءا من الحواجز انهار تحت وطأة المتدافعين، مما أدى لسقوط الأشخاص بعضهم فوق بعض.

ويذكر أن حوادث التدافع شائعة الحدوث في الهند خلال الاحتفالات الهندية، حيث تجتمع حشود كبيرة، وفي بعض الأحيان بالملايين، في مناطق مغلقة تحظى بإجرءات سلامة وسيطرة محدودة على الحشود.