حفيد شارل ديغول: الفرنسيون لن يؤيدوا المساعدات العسكرية لكييف في استفتاء

أكد بيير ديغول، حفيد الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديجول، أن الشعب الفرنسي لن يؤيد تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حال إجراء استفتاء حول هذا الموضوع.





وقال ديغول الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة تحكيم جائزة ليو تولستوي للسلام لوكالة "نوفوستي" إن القضايا المتعلقة بالأمن والمصالح الوطنية والدولية يجب أن تُطرح على الشعب في استفتاءات.





وتابع ديغول بسؤال: "الشعب الفرنسي، هل توافقون على الدعم العسكري والمشاركة الفرنسية في الجهود الحربية إلى جانب أوكرانيا؟"، معربا عن قناعته بأن الرد سيكون "لا" بشكل قاطع لو جرى هذا الاستفتاء اليوم.

وأضاف أن الإجابة نفسها كانت ستعطيها شعوب ألمانيا وبريطانيا أيضا.