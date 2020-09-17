إليسا تهنى أصالة على ألبومها: أنت تستحقي الأفضل

هنأت المطربة اللبنانية إليسا، زميلتها أصالة نصرى على ألبومها الجديد «لا تستسلم»، الذي طرحت أمس وهو باللهجة الخليجية ويضم 20 أغنية.

وكتبت أليسا عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، : «أنت تستحقي كل الأفضل يا حبيبتي، مبروك على ألبومك الجديد».

وطرحت المطربة السورية أصالة نصري، ألبومها الخليجي الجديد «لا تستسلم»، اليوم، أمس، وذلك من خلال القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع «يوتيوب».

وكشفت شركة «روتانا» المنتجة لألبوم «لا تستسلم»، عن أغاني الألبوم، حيث يضم 20 أغنية وهم، (سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يا مثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، إشتقتلك، دروب الأماني، لا تستسلم).

وروجت أصالة للألبوم من خلال مجموعة من الصور نشرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، بعدسة المصور إيلي رزق الله، وهي ترتدي فساتين من تصميم نيكولاس جبران.

وكانت أصالة قد حذفت جميع منش منشوراتها على حسابها بموقع «انستجرام»، مما أثار دهشة الجميع، إلا أنها فسرت الأمر بعد ذلك حيث قالت: «كنا قد رسمنا خطة جديدة لتسويق ألبومي لاتستسلم.. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبا، كي تكون صفحتي مخصصة لكل ما يتعلق بهذا العمل الذي هو بالنسبة لي، طوق النجاة الذي أنقذ روحي وقلبي من أعاصير الألم، ولكن لا شيء يكون إلا إن شاء الله».

وتابعت: «ولأنني لم أفصل نفسي وما أشعر على الصعيد الإنساني، عن عملي الذي يتطلب بعض التنحي، والكثير من الحيادية..إلا أنني لم أستطع أن أكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائما وكان منشوري الثاني يدعم مشروعي الإنساني الذي تعهدت فيه لنفسي، أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، أعبر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي أخطئ أصيب أفعل ما أشعر به، وقد تيقنت أني لن أعرف الاحترافية التي سن قانونها بشر مثلنا، والتي تطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانبا، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطرا محدقا بالمشروع كله».

وأضافت: «أنا مابعرف أكون غير هيك.. وهيك أنا مثل كتير ناس، بنفس اليوم بغني وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف مع مجتمعي، وبتواصل مع صحابي، وبحط كحلي بكل اهتمام، رغم إني بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرة تانية برتبه وهكذا».

واختتمت: «واللي ذكرته كله بحب أحكي عنه وأكتب ووصل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإني بكل ماذكرت حتى الكركبة واللخبطة اللي بعملهم هنن جزء مني.. قبلتوني متل ما أنا وهاد من عظيم حظي.. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لا تستسلم هو بالحقيقه متل ماذكرت وبكرر هو روحي متجسده».

وكانت أصالة قد أعلنت عن رغبتها في تقليد المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، وذلك عن طريق كتابة بعض الكلمات والأبيات الشعرية من أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبا، حيث قالت معلقة: «من منطلق محبتي واحترامي وتعلقي بالفنان الكبير عبد المجيد عبد الله.. قررت قلده وإعمل متل ماعم يعمل، وأبدأ اليوم بكتابة بعض الأبيات من أغنيات ألبومي القادم لا تستسلم .. شكرا مجيدنا على الفكره»، فيما رد عليها عبد المجيد عبد الله: «حبيبتي أصوله موفقه فالبومك اللي متأكد انه اكثر من رائع اختياراتك تشبهك صوت الماس مايقدم الا الماس».

يذكر أن أخر أعمال أصالة كان كليب «شامخ»، والذي طرحته بعد انفصالها نهائيا عن المخرج طارق العريان والد أبنائها آدم وعلي، وقد تم تصويره بالقاهرة، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، والأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، والكليب من إخراج نهال نبيل.