عضو رابطة تجار السيارات: بعض المصانع خفضت الإنتاج لأقل من 50% بسبب كورونا

قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، إن أزمة فيروس كورونا أثرت على صناعة السيارات عالميًا، مشيرًا إلى أن بعض المصانع خفضت الإنتاج لأقل من 50%، فضلًا عن تقليل العمالة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «عالم بلا حدود» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن قلة الإنتاج أدت إلى زيادة التكلفة على المصانع نفسها، إضافة إلى حالة الركود التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.

وذكر أن الإقبال على شراء السيارات بدأ يعود مع عودة الحياة لطبيعتها، وبالتالي بدأ يظهر نقص كبير في السيارات، لأن المصانع لم تستطع أن توفي بطلبياتها كاملة، لذا فإن أعداد السيارات الواردة إلى مصر قليلة جدًا، ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن ذروة البيع والشراء تكون خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مضيفًا أن المبيعات أضعف من السنوات الماضية.