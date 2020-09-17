 الإمارات والولايات المتحدة تؤكدان الالتزام بتعزيز السلم في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات والولايات المتحدة تؤكدان الالتزام بتعزيز السلم في المنطقة

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 3:10 م

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان- في ختام زيارته إلى واشنطن والتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل- مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعددا من قادة وأعضاء الكونجرس الأمريكي، سبل تعزيز المعاهدة للسلام والاستقرار الإقليميين من خلال وقف عمليات الضم والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط، مشددا على التزام الإمارات المستمر للشعب الفلسطيني.

كما ناقش الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج العربي ومجابهة التطرف وردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.

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