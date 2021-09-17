تُعقَد 12 نوفمبر المقبل ولمدة يومين، الدورة الرابعة لورشة المونتاج الأوَّلي عبر الإنترنت، والتي تنظمها قافلة بين سينمائيات ضمن فعاليات العروض السنوية للقافلة والتي ستُقام عبر الإنترنت أيضًا خلال الشهر نفسه.

ورشة المونتاج الأوَّلي هي ورشة استشارية للأفلام القصيرة التي تم تصويرها بالفعل ولكنها لا تزال في مرحلة المونتاج، يتم عرض النسخة الأولية من الفيلم على لجنة تحكيم متخصصة من السينمائيين لمناقشة المحتوى والجوانب البصرية للفيلم بهدف تطويره في مرحلة المونتاج. تستهدف الورشة صانعات وصانعي الأفلام من الوطن العربي.

يتم اختيار ثمانية مشاريع لتُناقَش مع لجنة التحكيم. وسوف يحصل الفيلم الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها ألف وخمسمائة يورو كدعم لمرحلة ما بعد الإنتاج، أما الفيلم الفائز بالمركز الثاني فيحصل على جائزة رمزية قدرها خمسمائة يورو.

قافلة بين سينمائيات هي مبادرة مستقلة تُديرها مجموعة من صانعات الأفلام ومنسقات الأفلام، وتسعى إلى خلق شبكة دولية من صانعات الأفلام من مناطق مختلفة حول العالم، وخاصة من العالم العربي، وهو ما يساهم بدوره في التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والتعددية الثقافية، تلعب القافلة منذ عام ٢٠٠٨ دورًا رائدًا فيما يتعلق بالمرأة والسينما في مصر والعالم العربي.

ويعتبر البرنامج المتنقل واحد من أبرز أنشطة قافلة بين سينمائيات حيث كل عام يتم اختيار حوالي ١٥ فيلماً دولياً لعدد من المخرجات لترجمتهم إلى اللغتين العربية والإسبانية وعرضها في بلدان مختلفة على مدار العام. خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، نظمت القافلة أكثر من ٦٠ أسبوعًا لعرض الأفلام في بلدان من بينها لبنان وسوريا والأردن والمغرب وفلسطين والجزائر وإسبانيا وبوليفيا وألمانيا وجواتيمالا والأرجنتين وكوبا وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو والمكسيك والسلفادور وباراجواي ونيكاراجوا وألمانيا وسلوفينيا.