 على الدين هلال: تخوفات حول مسار الحوار الوطني ومستقبله.. وبناء الثقة بتطلب وقتا - بوابة الشروق
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على الدين هلال: تخوفات حول مسار الحوار الوطني ومستقبله.. وبناء الثقة بتطلب وقتا

علي الدين هلال
علي الدين هلال
أحمد علاء
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 1:32 ص | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 1:36 ص

قال الدكتور على الدين هلال مقرر المحور السياسى بالحوار الوطني، إن البعض قد تكون له تخوفات حول مسار الحوار الوطني ومستقبله.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الجمعة: "هذه التخوفات لها أصل وبعضها يمكن أن يكون مبررا".

وتابع: "الموضوع ليس قبول المبررات أو رفضها لكن فهم عملية الحوار.. الأحزاب السياسية لم تدخل في حوار بالمعنى الموضوعي منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن الحوار يجمع بين أشخاص مختلفين وقد يكون يجمعهم تشكك في بعضهم البعض، ومن ثم فإن المهمة الأولى تتمثل في بناء الثقة.

ونوه بأن بناء الثقة يتطلب وقتا، ولن يتحقق من خلال مجرد الكلمات لكن من خلال الممارسات العملية والفعلية.

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