فيورنتينا يتغلب على أتالانتا بثلاثية في الدوري الإيطالي

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تغلب فريق فيورنتينا على ضيفه أتالانتا 3 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإيطالي.

وتقدم تيون كوويمبينرز لأتالانتا في الدقيقة 20، قبل أن يدرك جياكومو بونافينتورا التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل لوكاس مارتينيز الهدف الثاني لفيورنتينا، فيما أدرك أديمولا لوكمان التعادل لأتالانتا في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 76 سجل كريستيان كوامي الهدف الثالث لفيورنتينا.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند ست نقاط في المركز التاسع.