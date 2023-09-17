حملة مرورية لضبط الموتوسكلات بدون لوحات معدنية في الإسكندرية

نفذ ضباط إدارة شرطة المرور في الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة ميدانية، استهدفت شارع خير الله ومنطقة العجمي، وتم خلالها التحفظ على مجموعه من الدراجات النارية "موتوسكلات" بدون لوحات معدنية، وسحب رخص السيارت منتهية الترخيص، ورفع سيارة متروكة بجانب طريق "الإسكندرية - مطروح"، وإيداعهم وحدة الحفظ.



وجاءت الحملة، بإشراف اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، وبمتابعة مباشرة من اللواء محمد البنداري، مدير إدارة المرور، ونوابه، وروئساء القطاعات، حيث تم التأكيد على استمرار تكثيف الحملات بجميع أحياء المحافظة للحد من شكاوى المواطنين.



ووفقًا لمصدر أمني لـ"الشروق"، تم وضع المضبوطات بوحدة الإيداع والحفظ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الميدانية لضبط الحركة المرورية، وإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري.