التعليم تعلن خطة منهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج توزيع منهج الرياضيات للفصل الدراسي الأول لصفوف المرحلة الإعدادية، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد السبت المقبل.

واشتملت خطة التدريس علي توزيع المنهج علي الشهور من أكتوبر وحتى بداية امتحانات نصف العام في 11 يناير المقبل، وكشفت الخطة عن وجود تقييمات أسبوعية واختبار شهري لجميع صفوف الإعدادي.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الكتب المدرسية للمراحل التعليمية المختلفة وصلت للمدارس في مختلف المحافظات، وأوضحت أنه تم توريد الكتب من مخازن الوزارة إلي المديريات والإدارات التعليمية، والتي تعمل بدورها على توصيلها للمدارس لتوزيعها على الطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد.

ولفت المصدر إلى توريد الكتب في جميع المواد للصفوف الابتدائية والإعدادية، فيما عدا الصف الأول الإعدادي والذي يطبق عليه المنهج المطور لأول مرة هذا العام، مؤكدا استكمال توزيع الكتب الخاصة به على المديريات.