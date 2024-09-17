وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، إنه «جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه».

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي الثلاثاء، أن «الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأردن تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني في الثامن من شهر سبتمبر الجاري».

من جانبها، أكدت مصادر لقناة «المملكة»، الثلاثاء، أن الأردن مارس ضغوطا كبيرة بعد أن أبدت إسرائيل تعنتا ورفضا مطلقا لتسليم جثمان المواطن ماهر الجازي.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل حاولت المراوغة من خلال مجموعة من الشروط التي رفضها الأردن كليا، مشددة على أن الأردن أصر على استلام جثمان الجازي ودفنه في موطنه، رغم محاولة إسرائيل عرقلة ذلك.

وأضافت: «كان هنالك تواصل مع أهل الجازي خلال الفترة الماضية، وجرى استقبالهم والتأكيد لهم أنه لن يتم التخلي عن طلب استلام جثمان ماهر كونه مواطنا أردنيا».

وأكدت المصادر أن القنوات الرسمية الأردنية عملت بهدوء إعلامي، لكن بضغط كبير لتسليم الجثمان، وهو ما حصل في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، إنه «جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه». وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي الثلاثاء، أن «الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأردن تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني في الثامن من شهر سبتمبر الجاري». https://x.com/AJArabic/status/1835945534697406572 من جانبها، أكدت مصادر لقناة «المملكة»، الثلاثاء، أن الأردن مارس ضغوطا كبيرة بعد أن أبدت إسرائيل تعنتا ورفضا مطلقا لتسليم جثمان المواطن ماهر الجازي. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل حاولت المراوغة من خلال مجموعة من الشروط التي رفضها الأردن كليا، مشددة على أن الأردن أصر على استلام جثمان الجازي ودفنه في موطنه، رغم محاولة إسرائيل عرقلة ذلك. وأضافت: «كان هنالك تواصل مع أهل الجازي خلال الفترة الماضية، وجرى استقبالهم والتأكيد لهم أنه لن يتم التخلي عن طلب استلام جثمان ماهر كونه مواطنا أردنيا». وأكدت المصادر أن القنوات الرسمية الأردنية عملت بهدوء إعلامي، لكن بضغط كبير لتسليم الجثمان، وهو ما حصل في نهاية المطاف.