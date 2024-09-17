محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «شباب يدير شباب» بمجمع دمنهور الثقافي

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فعاليات مبادرة "شباب يدير شباب" (YLY) بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر.

وخلال كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بالتواجد بين الشباب، معتبرةً إياهم رمز الأمل والطموح، مشيدة بدور مبادرة YLY كنموذج فريد يحتذى به، يضم العديد من الشباب الواعد الذي يرغب بقوة في المشاركة المجتمعية، مؤكدةً على دورهم المهم في المرحلة المقبلة، خاصةً مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان المصري، ودورهم الهام في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية تمكين الشباب للمساهمة الفعّالة في بناء المجتمع، مشيرةً إلى جهود المحافظة في توفير الفرص التدريبية والمبادرات التي تعزز مهاراتهم وتساعدهم في تحقيق طموحاتهم.

كما أكدت على دور الشباب من ذوي القدرات الخاصة في المبادرة، معبرةً عن تقديرها لإسهاماتهم في تعزيز النجاح وتجديد الأفكار، وثقة الدولة في قدرات الشباب على المضي قدمًا للعمل والإنتاج والإبداع والتطوير بسواعد جيل واعٍ مستنير.

وخلال اللقاء، أكدت محافظ البحيرة على الدور الكبير والهادف للشباب في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن كأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك، قائم على تحمل المسؤولية والمساهمة في تنمية المجتمع.

من جانبه، رحب الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، بمحافظ البحيرة، وأشار إلى زيادة عدد المشاركين في المبادرة من 3000 شاب منذ انطلاقها وحتى العام الماضي إلى 6000 شاب هذا العام، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز نشاط الشباب في مختلف الفعاليات.



واستعرض أحمد حسني، مسؤول مبادرة YLY بالبحيرة، خطة المبادرة للموسم السادس وجهودها على أرض محافظة البحيرة في كافة القطاعات.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة المبادرة، بالإضافة إلى عقد لقاء مفتوح مع الشباب، حيث أجابت المحافظ على أسئلتهم وأثنت على دورهم الفعّال.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة YLY تركز على تعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال تمكينهم من القيادة والمشاركة الفعّالة، مع تطوير مهاراتهم في مجالات متنوعة مثل القيادة وريادة الأعمال والابتكار، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات الحياتية وتبادل الأفكار والخبرات.