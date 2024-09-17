لماذا لن تتم إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي في اللحظة الراهنة؟

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب في وضع أمني معقد، ومن غير المؤكد إن كان من الممكن استبدال وزير الدفاع يوآف جالانت في هذا الوقت.

كما نقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن تأخر إقالة جالانت نتيجة تصاعد التوتر على جبهة لبنان.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مشاورات أمنية دراماتيكية تجري بخصوص الرد على حزب الله اللبناني قد تؤجل إقالة جالانت.

من جهته، قال رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه "على قادة إسرائيل الدفاع عنها بدل تغليب مصالحهم"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ودعا بينيت حكومة نتنياهو إلى الفوز في الحرب بجدية أو التوصل إلى اتفاق والقتال في يوم آخر، مشددا على أن حرب الاستنزاف الحالية هي ما تريده حماس وحلفاؤها الإيرانيون، على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهى اجتماعا أمنيا مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع في ضوء الحديث عن تصعيد على جبهة لبنان.