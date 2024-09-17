يوكوهاما يسقط بسباعية مهينة في دوري النخبة الآسيوي

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فاز جوانغجو الكوري الجنوبي على ضيفه يوكوهاما إف مارينوس الياباني 7-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري "الشرق" في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل أهداف جوانغجو جاسير آساني 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق الثانية و55 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة وأوه هو-سيونج في الدقيقة 15 وبيكا ميكلتادزه في الدقيقة 68 ولي هوي-جيون في الدقيقة 72 وجابرييل تيجراو (74).

فيما أحرز سجل أهداف يوكوهاما كل من ايلبر (هدفان) في الدقيقتين 34 و59 وتاكوما نيشيمورا (85).

وأكمل يوكوهاما مارينوس المباراة ب10 لاعبين عقب طرد اللاعب البديل ادواردو في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

كما فاز فريق شاندونج تايشان الصيني على ضيفه سنترال كوست مارينرز الأسترالي 3-1 ضمن منافسات مجموعة الشرق.

وسجل أهداف شاندونج تايشان بي جينهاو في الدقيقة الثامنة وفاليري كازايشفيلي (هدفان) في الدقيقتين 74 و88، فيما سجل هدف سنترال كوست ميكايل دوكا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.