أبو الغيط يُحذر من تبعات خطيرة للهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من تبعات خطيرة لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري على مدينة غزة، مُشدداً على أن الهجوم يُمثل حلقة جديدة شديدة الخطورة في مسلسل الإبادة الجماعية الذي تباشره إسرائيل منذ عامين في غزة.

وأدان أبوالغيط، بأشد العبارات المساعي الواضحة للاحتلال لدفع الشعب الفلسطيني في غزة إلى مغادرة وطنهم تحت سيف القتل أو التجويع في تطبيق لسيناريو التهجير المرفوض عربياً ودولياً، والمخالف للقانون الدولي وكل الأعراف الإنسانية.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن العملية العسكرية في مدينة غزة تعكس تهوراً بلا حدود من جانب الاحتلال، كما تُمثل اجتراء مشيناً على القانون الدولي الإنساني، ذلك أن الأغلبية الكاسحة من السكان في غزة هم من المدنيين، ومن النساء والأطفال.

وأدان أبو الغيط، حالة العجز الدولي عن لجم الغطرسة الإسرائيلية ووضع حد لهذه العربدة في المنطقة، مؤكداً أن العالم سوف يدفع ثمناً باهظاً لهذا التخاذل عن الفعل وترك الحبل على غاربه لقادة الاحتلال الذين أصابتهم لوثة كاملة ورغبة محمومة في الخوض في دماء الفلسطينيين، أو دفعهم دفعاً لمغادرة القطاع بعد جعله غير صالح للحياة.

وفي ذات السياق، رحب المتحدث الرسمي بما خلصت إليه اللجنة المستقلة للأمم المتحدة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية، وضمنها القدس الشرقية، من أن إسرائيل قد ارتكبت بالفعل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مع توجيه أصابع الإتهام بشكل مباشر إلى رئيس وزراء إسرائيل ورئيس الدولة ورئيس الأركان الأسبق.

وشدد جمال رشدي على أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة لابد أن تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في ملاحقة مجرمي الحرب من مرتكبي الإبادة، وكذلك في العمل بكل سبيل ممكن على وقف الإبادة التي تُرتكب اليوم على مرأى ومسمع من الجميع في مدينة غزة.