مسئول تشيكي: تركيا لاعب مهم بملف الحرب الأوكرانية

• مساعد وزير الخارجية جيري كوزاك أشاد بالدور التركي في "مبادرة الحبوب"..

قال مساعد وزير الخارجية التشيكي جيري كوزاك، إنّ تركيا "لاعب رئيسي" في ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإنها تلعب دوراً في "بناء الجسور".

وأشار كوزاك في تصريح للصحفيين، الأربعاء، إلى أهمية موقف تركيا منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما أشاد كوزاك بدور تركيا في مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، التي نُفذت بجهود تركيا ووساطة الأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـ"صفقة الحبوب"، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.

وتم تمديد الاتفاقية 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 يوليو 2023.

واستضافت إسطنبول عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، في يوليو ومايو ويونيو 2025 حيث أسفرت عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.