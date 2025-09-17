 فيديو.. فلسطيني يذرف دموعه بحرقة خلال نزوحه القسري نحو الجنوب: مضلش فينا حيل نمشي - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 6:16 م القاهرة
فيديو.. فلسطيني يذرف دموعه بحرقة خلال نزوحه القسري نحو الجنوب: مضلش فينا حيل نمشي


نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 6:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 6:09 م

بث المركز الفلسطيني للإعلام، مقطع فيديو لمواطن فلسطيني يذرف دموعه بحرقة خلال نزوحه القسري نحو الجنوب، في ظل تصاعد العدوان والقصف الإسرائيلي العنيف على مدينة غزة.

وقال المواطن وهو يبكي: «لهالدرجة صارت حياتنا رخيصة؟ ما بأثر فيكم إنه زلمة عم يبكي؟ مضلش فينا حيل نمشي، والله ما قادر أقف!».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بدء عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة بمشاركة فرقتين عسكريتين، والثالثة ستلتحق بهما قريبا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حاليا وبشكل أكثر عنفا من ذي قبل عمليات القتل والتدمير ويعمد لمسح مربعات سكنية بأكملها في مناطق بمدينة غزة، مثل، تل الهوى والزيتون وغيرها حتى يدفع الناس إلى النزوح ومغادرة مناطقهم، دون أن يعرفوا إلى أين يتجهون.

واستُشهد 45 فلسطينيًا بينهم 23 من مدينة غزة، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية، بانقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقالت في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير.

 

