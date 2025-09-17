طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على جنوبي لبنان

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان فيما مشط الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة محيط تلة الحمامص في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية ، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركزه المستحدث على تلة الحمامص باتجاه محيط المنطقة، بالتزامن مع تحليق لمسيرة على علو منخفض.



يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.