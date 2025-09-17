نجاح إجراء جراحة دقيقة ومعقدة فى الكبد بمستشفي الشيخ زايد التخصصي

صرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أن طوارئ المستشفي استقبلت حالة مريضة بعمر ٣٩ عاما تعاني من اضطراب كبير في درجة الوعي وانفجار بجدار البطن نتج على إثره خروج الأمعاء بأكملها خارج التجويف البطني وهبوط حاد بالدورة الدموية ( ٣٠/٦٠ ) بالرغم من إعطاء منشطات الدورة الدموية فور قدوم الحالة.

وذكر جودة، أنه نظرا لاستشعار خطورة الحالة "إنقاذ حياة" تم على الفور تشكيل الفريق الجراحي متعدد التخصصات والذي ضم تخصصات الجراحة العامة، جراحة الكبد، جراحة الأوعية الدموية والتخدير ودخول المريضة فور قدومها لغرف العمليات، حيث قام أطباء التخدير بإسعاف المريضة عبر إعطاء المحاليل والدم ومشتقاته على مدار ساعات الجراحة بإجمالي عدد ( ١٢ كيسا) والتي شملت تعويض المريضة بالبلازما والصفائح الدموية إلى جانب العقاقير التي تساعد على توقف النزيف "عقار نوفو سفن".

وفي سياق متصل، أوضح جودة، قيام فريق الجراحي بإجراء جراحة استكشافية دقيقة ومعقدة تبين خلالها وجود نزيف حاد بالبطن وتجمع دموي وتهتك بالفص الأيسر من الكبد ونزيف بالوريد الأجوف السفلي والوريد البابي الكبد.

وأجرى فريق الجراحة العامة، تقييم وإصلاح لإصابات البطن والأمعاء، وإعادة إدخال الأمعاء داخل التجويف البطني وإصلاح التهتك الموجود بالقولون المستعرض، فيما استئصال فريق جراحة الكبد الفص الأيسر من الكبد بالتوازي مع قيام فريق جراحة الأوعية الدموية بفصل الوريد الكبدي الأيسر والسيطرة على النزيف القائم بالوريد الكبدي الأوسط في عملية جراحية استغرقت قرابة ٥ ساعات لتخرج بعدها المريضة إلى جناح الرعاية المركزة تحت التنفس الصناعي ومنشطات الدورة الدموية ليقوم أطباء الرعاية المركزة والتخدير بمتابعه دقيقة الحالة على مدار الساعة عبر إعطاء المحاليل ومنشطات الدورة الدموية ونقل الدم ومتابعة الوظائف الحيوية حتى تم فصل الحالة من جهاز التنفس الصناعي عقب تحسن ملحوظ خلال ٧٢ ساعة بعد العملية تمهيدا لنقلها إلى إحدى غرف القسم الداخلي بحالة طبية مستقرة.