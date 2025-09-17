أمير قطر: يجب تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للمخاطر المحدقة بالمنطقة وأمنها

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إنه أجرى اليوم الأربعاء، مباحثات بناءة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «شددنا على ضرورة تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للمخاطر المحدقة بالمنطقة وأمنها، وفي مقدمتها إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بإيجاد حل سلمي وشامل لقضيته العادلة، وفق قرارات الشرعية الدولية».

وشدد ملك الأردن عبدالله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة لاستعادة أمنها واستقرارها، وأكدا أهمية تكثيف الجهود لدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، وذلك خلال لقائهما في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء.

ونبه الزعيمان إلى ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما، وأهمية تعزيز التعاون معهما في مختلف المجالات، وفق ما أفادت به وكالة «بترا» الأردنية للأنباء.

وأكدا حرصهما على توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وإدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وتأتي زيارة أمير قطر، بعد يومين من اختتام القمة العربية الإسلامية بالدوحة، التي بحثت سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على قطر، الثلاثاء الماضي، وسط تضامن واسع مع الدوحة واتفاق على مواجهة «أوهام» هيمنة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط.

وقال أمير قطر، في افتتاح القمة، الاثنين، إن بلاده «تعرضت لهجوم غادر استهدف حياً سكنياً به بعثات دولية»، معتبراً أن تل أبيب «غير جادة» في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ تستهدف وفد حركة «حماس» الفلسطينية المفاوض، خلال دراسة مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي.

وأضاف أمير قطر أن تل أبيب «تريد إفشال مفاوضات غزة، عبر استهداف الطرف الآخر (حماس)»، معتبراً أن «تحرير المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، ليس من أولويات تل أبيب».