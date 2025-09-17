الدنمارك تعتزم شراء أسلحة دقيقة بعيدة المدى لأول مرة

تعتزم الدنمارك ،العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، شراء أسلحة دقيقة بعيدة المدى لأول مرة من أجل ردع روسيا.

وأعلنت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن ووزير الدفاع ترويلز لوند بولسن ووزير الخارجية لارس لوك راسموسن عن ذلك اليوم الأربعاء، إلا أنهم لم يقدموا تفاصيل حول نوع تلك الأسلحة أو تكلفتها أو الجدول الزمني للشراء.

ووصفت فريدريكسن هذه الخطوة بأنها "تحول نموذجي في سياسة الدفاع الدنماركية". وقالت إن الهدف هو ضمان ردع موثوق به ضد الهجمات على الدنمارك وحلف الناتو ككل.

ووفقا لرئيسة الوزراء، تشير تقييمات الاستخبارات إلى أنه لا يوجد خطر فوري لهجوم عسكري على الدنمارك، حتى لو كانت روسيا تشكل تهديدا حقيقيا لحلف الناتو بشكل عام.

وعلى خلفية الحرب الروسية الطويلة ضد أوكرانيا، كانت الدنمارك تعزز قدراتها الدفاعية بشكل كبير منذ فترة.

وسيقوم المسؤولون الآن بدراسة سوق الأسلحة الدقيقة ويقررون أفضل خيار لاحتياجات الدنمارك.



