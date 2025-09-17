الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع في إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفاً حيوياً" ومطار رامون في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرة مسيرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 مستهدفاً هدفاً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، حيث حققت العملية هدفها بنجاح".

وأشار إلى أن سلاح الجو المسير (تابع للجماعة)، "نفذ عملية عسكرية استهدفت مطار رامون "وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

ودعا سريع كل أبناء الأمة العربية والإسلامية "بتحمل مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والحصار والتجويع والتهجير على مرأى ومسمع من العالم".

وأرف بالقول"العدوان الإجرامي الوحشي سيصل إلى مختلف البلدان ما لم تتحرك الشعوب وتتحرك الدول للصمود والمواجهة".

وأضاف "مستمرون في تأدية واجباتنا حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

ونفذت هذه العملية عقب هجوم إسرائيلي استهدف في وقت سابق اليوم ميناء الحديدة، غربي البلاد.