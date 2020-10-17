سلوفاكيا تعلن تقديم اختبارات كورونا لسكانها البالغين

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، إيجور ماتوفيتش، اعتزام حكومته تقديم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لكل سكان البلاد البالغين.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية عن ماتوفيتش، خلال مؤتمر صحفي في براتيسلافا، اليوم السبت.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان الاختبار على الصعيد الوطني سيكون إجباريا أم طوعيًا.

وأضاف "ماتوفيتش" أن الأطفال في عمر العاشرة لا يتعين عليهم إجراء الاختبار.

وأفادت وكالة تاسر بأنه من المنتظر إجراء الاختبارات على مدار العطلة الأسبوعية في الأسبوعين المقبلين، وسيبدأ البرنامج في المناطق التى تمثل بؤر انتشار للوباء في البلاد في العطلة الأسبوعية المقبلة، وسيتم تكراره في بقية أنحاء البلاد في نهاية أكتوبر الجاري وبداية نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تساعد الشرطة والجيش في العملية تفاديا للإثقال على كاهل العاملين في قطاع الصحة.

ويبلغ عدد سكان سلوفاكيا قرابة 5.5 مليون نسمة.