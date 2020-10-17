محافظ أربيل ينفي إحراق العلم العراقي

نفى محافظ أربيل فرست صوفي، قيام أي شخص بإحراق العلم العراقي في المدينة اليوم السبت، مؤكدا أن الفيديو المتداول قديم ويعود لسنوات ماضية، فيما أدانت رئاسات الإقليم إحراق العلم الكردستاني في بغداد.

وقال صوفي، الذي يترأس أيضا اللجنة الأمنية للمحافظة، في بيان مساء اليوم، إن "مقطع الفيديو المتداول ويظهر إحراق العلم العراقي قديم ويعود لعدة سنوات ماضية".

وأضاف صوفي أن "مدينة أربيل لم تشهد اليوم أي رد فعل شعبي يذكر على إحراق علم كردستان في بغداد من قبل مؤيدين للحشد الشعبي".

وأشار صوفي إلى أن "أربيل لا تسمح بإثارة الشغب وممارسة العنف وإحراق الأعلام، وكل من يلجأ إلى هذه الأفعال تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية".

ولفت محافظ أربيل إلى توجيه جميع الأجهزة الأمنية ومسؤولي إدارات الأقضية والنواحي بعدم السماح بأي نوع من الخروقات وردود أفعال غير قانونية وغير سلمية ومدنية.

وردا على إحراق العلم الكردستاني ومقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم، أدانت السلطات العليا في الإقليم من رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان اقتحام المقر وإحراقه وإحراق العلم الكردستاني، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات الفورية والقانونية بحق المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وقد أقدم أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم على اقتحام مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني، في بغداد وإحراقه، وإحراق علم كردستان ورفع علم الحشد الشعبي مكانه أمام أنظار المئات من عناصر القوات الأمنية الذين كانوا مكلفين بحماية المكان.