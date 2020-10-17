سلوفاكيا تسجل نحو ألفي إصابة بعد تحطيم الرقم القياسي لحالات كورونا

سجلت سلوفاكيا 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19اليوم السبت، بعد يوم من تحطيم الرقم القياسي اليومي للإصابات الجديدة بتسجيل 2075 حالة أمس الجمعة، حسبما أظهرت بيانات من وزارة الصحة.

وفي ضوء الأرقام القياسية المرتفعة دقت رابطة الطب السلوفاكية ناقوس الخطر.

وقال رئيس الرابطة الطبية ماريان كولار للصحفيين في براتيسلافا أمس الجمعة إن وضع العاملين في بعض المستشفيات بدأ يصبح خطيرا أو حتى حرجا.

وأضاف كولار أن نقص الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية يحدث، وفي نفس الوقت اتهم وزير الصحة بسوء إدارة الجائحة ورفض التواصل مع الخبراء.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت سلوفاكيا التي يبلغ تعداد سكانها 5ر5 مليون نسمة تقريبا، 28 ألفا و268 إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 وكذلك 82 وفاة.