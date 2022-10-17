سوهاج تنظم زيارات للمعالم السياحية والأثرية لطلاب المدارس

تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس، نظمت الإدارة العامة للسياحة ممثلة في الهيئة الأقليمية لتنشيط السياحة برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة أسبوعية يوم الجمعة من كل أسبوع.



وأوضح أسامة المصري، مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، تنظيم أولى رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج يوم الجمعة الماضي، لعدد من طلاب المدارس، حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، شملت مناطق "أبيدوس، ومنطقة آثار الشيخ حمد- معبد إتريبس، والدير الأبيض، والدير الأحمر، ومتحف سوهاج، ومعبد رمسيس الثاني، ومقابر الحواويش بأخميم، وقرية النساجون بحي الكوثر".



وأضاف المصري أن البرنامج يشمل أيضا العديد من الأنشطة التفاعلية من ندوات توعية سياحية، وورش عمل بالمحافظة؛ لنشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين، في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.