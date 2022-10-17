أبو الغيط عن استعدادات الجزائر للقمة العربية: تحضير جيد وجهد رائع

أشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، باستعدادات وتحضيرات الجزائر للقمة العربية المنعقدة على أرضها في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وقال أبو الغيط، بعد لقائه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر: "التحضيرات جيدة للغاية، والجهد رائع، وهناك نوايا مؤكدة للعمل على إنجاح هذه القمة"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

وأضاف أن الغرض من زيارته إلى الجزائر هو إجراء مشاورات سياسية مع الرئيس الجزائري، ووزير خارجيته رمطان لعمامرة، واستكمال المحادثات بشأن القمة العربية.

وكان أبو الغيط قد غادر القاهرة، أمس الأحد، متوجها إلى الجزائر؛ لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان، أن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.