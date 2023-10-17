متحدث الخارجية الإسرائيلية: لم نهاجم مستشفى المعمداني لأننا بني آدمين ولسنا متوحشين مثل الإرهابيين

زعم المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لئور بن دور، أن بلاده لم تهاجم أي مستشفى في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها لا تهاجم المستشفيات من حيث المبدأ.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء: «لم نهاجم أي مستشفى ولا نهاجم المستشفيات من حيث المبدأ؛ بسبب تمسكنا بقوانين الدولية ولأننا بني آدمين، نحن لسنا متوحشين مثل الإرهابيين»، بحسب مزاعمه.

وادعى تخزين أسلحة ومتفجرات بشكل متعمد داخل المستشفى الأهلي بغزة، زاعمًا إطلاق الصواريخ من داخل المستشفى باتجاه إسرائيل لقتل المدنيين.

وقال: «علينا ألا ننجر وراء محاولات التضليل، يريدون جر المنطقة إلى التصعيد والحرب الشاملة، كيف بعد الانفجار في المستشفى في ثوان تعرفوا على 500 ضحية»، بحسب مزاعمه.

ولفت إلى أن «الانفجار وقع داخل المستشفى عقب إطلاق الصواريخ من محيطها تجاه إسرائيل»، وفقًا لادعاءاته.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.