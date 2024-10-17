تقرير إسرائيلي يزعم: الفحوصات تشير للقضاء على السنوار

زعمت القناة 12 الإسرائيلية أن "جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار قد تم القضاء عليه".

من جهته، قال جيش الاحتلال وجهاز الشاباك، اليوم الخميس، إنهما يحققان في احتمال "مقتل السنوار في غزة"، مشيرين إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تأكيد ذلك.

وقال بيان مشترك إنه "خلال العمليات التي قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قتل ثلاثة إرهابيين، ويحقق الجيش الإسرائيلي والشاباك في احتمال أن يكون أحد الإرهابيين هو يحيى السنوار. ولا يمكن في هذه المرحلة التأكد من هوية الإرهابيين"، بحسب تعبير البيان.

وأضاف مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية، أن تأكيد خبر اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار يحتاج إلى ساعات.

وفي ديسمبر الماضي، تسربت تقارير عدة تفيد أن "السنوار استشهد أو أصيب أو فر إلى خارج قطاع غزة، كما أشارت تقديرات أخرى إلى أن اتصاله مع أعضاء حماس انقطع".

لكن، حسب "تايمز أوف إسرائيل"، تبين لاحقا أنه كان مختبئا، وأن إسرائيل كانت وراء تلك التقارير في إطار "حرب نفسية" تحاول من خلالها دفع مقاتلي حماس إلى الاستسلام.