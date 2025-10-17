جوارديولا: هالاند لديه شغف كبير لتجاوز اللحظات الصعبة

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بالمستوى المذهل الذي يقدمه النرويجي إيرلينج هالاند، بعد تألقه الأخير وتسجيله ثلاثية «هاتريك» في فوز منتخب بلاده العريض على إسرائيل بنتيجة 5-0.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: "هالاند يشعر بحالة رائعة، ليس فقط من ناحية تسجيل الأهداف، بل في العديد من الجوانب الأخرى أيضًا".

وأضاف: "كما قلت دائمًا، من الطبيعي أن يتراجع المستوى في مرحلة ما، فمن المستحيل الحفاظ على هذا المعدل لفترة طويلة، لكن لديه شغف كبير لمساعدة الفريق وتجاوز اللحظات الصعبة".

واختتم المدرب الإسباني حديثه قائلاً: "ما يقدمه أمر رائع بكل تأكيد، سواء له شخصيًا أو لمنتخب النرويج، الذي يقترب من التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998، وهو إنجاز مهم ومفرح له ولبلاده".