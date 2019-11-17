المعارضة الإيرانية: الاحتجاجات تتواصل لليوم الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت المعارضة الإيرانية، اليوم الأحد، أن الاحتجاجات تتواصل في العشرات من المدن.

ونقل الموقع الإلكتروني لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة أن الاحتجاجات تتواصل في أكثر من 75 مدينة إيرانية، وأن المحتجين دمروا الكثير من المقار الأمنية والحكومية.

كما أفادت ببدء إضراب عام واحتجاجات في سوق طهران الكبير صباح اليوم.

وذكرت أن ما لا يقل عن 8 من مدنيين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه البيانات بعدما قطعت السلطات خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وقالت خدمة "نتبلوكس" غير الحكومية في بيان إن "إيران وسط انقطاع عام شبه كلي للإنترنت اعتبارا من الساعة 6:45 مساء يوم السبت".