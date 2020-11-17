نفى الفنان حسن يوسف، خبر وفاته وزوجته شمس البارودي، قائلًا إنه فوجئ بانتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن أقاربه ظنوا أنه مريض ويخفي عنهم الأمر حتى لا يفزعهم، متابعًا: «النبي نهى عن الترويع».

وأوضح أن مثل هذه الأخبار تروع الناس والأقارب، معقبًا: «هو الموت بإيد حد؟ نرجع لضميرنا وديننا شوية، لأن الناس شطحت خالص»، حسب تعبيره.

وذكر أن ابنته التي تعيش في إنجلترا وابنه الذي يعيش في أمريكا فزعوا بخبر وفاته وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، خبر وفاة الفنان حسن حسني وزوجته شمس البارودي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الترويج لهذه الشائعة، إذ شاع هذا الخبر منذ فترة أيضًا.