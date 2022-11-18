فلسطين تعلن الحداد الوطني إثر حريق مخيم جباليا

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، يوم غد الجمعة، "يوم حداد وطني" تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة، واصفا حادث الحريق الذي اندلع بمبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابي بـ"الفاجعة الوطنية".

فيما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشئون المدنية حسين الشيخ أن عباس "وجه كافة الجهات المسؤولة لتوفير كل الإمكانيات من أجل مساعدة عائلات الضحايا والتخفيف عنهم".

من جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن صادق مواساتها لدولة فلسطين ، إثر الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل 21 فلسطينيا وعشرات المصابين.

وأعلنت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن عمال إنقاذ ومسعفون انتشلوا جثث 21 شخصا متفحمة داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق في مخيم جباليا للاجئين وفق ما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة.

وتمكنت أطقم الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بالمخيم.

وأشارت وزارة الداخلية في غزة إلى أن قوات الدفاع المدني، بدعم من الشرطة، بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل أخرى.

وقالت الوزارة إن التحقيقات الأولية في حادثة الحريق "تشير إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وشوهدت ألسنة نيران بكثافة داخل الطابق الرابع الأخير في البناية وعملت طواقم الدفاع المدني لمدة طويلة من أجل إخمادها بحسب شهود عيان.

يشار إلى أن جميع الضحايا من عائلة واحدة فجعت بينما كانت تحتفل بتخرج نجلها. وعادة ما يخزن سكان غزة كميات كبيرة من البنزين لتشغيل المولدات الكهربائية بديلا عن انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.