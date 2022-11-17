 أوكرانيا والبنك الدولي يبحثان دعم ميزانية البلاد وتنفيذ برامج مشتركة - بوابة الشروق
الخميس 17 نوفمبر 2022 2:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

أوكرانيا والبنك الدولي يبحثان دعم ميزانية البلاد وتنفيذ برامج مشتركة

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 1:36 ص | آخر تحديث: الخميس 17 نوفمبر 2022 - 1:36 ص

عقد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ونائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي اجتماعا في كييف اليوم الأربعاء ناقشا فيه دعم ميزانية الدولة الأوكرانية لعام 2023 وتنفيذ البرامج المشتركة المتعلقة بالطاقة والنقل والطب.

وقال شميهال في بيان على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء- "لقد ناقشنا دعم ميزانية الدولة الأوكرانية للعام المقبل وكذلك تنفيذ البرامج الحالية وإطلاق البرامج المشتركة الجديدة خاصة في مجال الطاقة والنقل والطب".

وأضاف: "شددنا على الحاجة إلى إدخال آلية للتأمين ضد مخاطر الحرب لأن هذا سيعزز فتح الأعمال وجذب الاستثمارات في بلدنا في أقرب وقت الآن".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك