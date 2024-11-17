القسام تعلن استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، اليوم الأحد، استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصرها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا»، وجرافة إسرائيلية من نوع «D9» بقذائف «الياسين 105» شرق المخيم.

وأشارت في بيان آخر إلى أن عناصرها استهدفوا جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع «D9» بقذيفتي «تاندوم» بنفس المنطقة.

وأمس السبت، بثت كتائب القسام، مشاهد لمعارك مع جيش الاحتلال؛ تظهر تدمير عناصرها لآليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد تفجير دبابة ميركافا بعبوة العمل الفدائي، واستهداف جرافة من نوع «D9» بقذيفة «الياسين 105».

وتضمنت المشاهد كذلك استهداف جرافتين، إحداهما في شارع السكة، بقذيفة الياسين ليلا قرب مدرسة شادية أبو غزالة بالمخيم، وإصابتها إصابة مباشرة.

كما شمل المقطع استهداف دبابتي ميركافا إحداهما شرق مفترق الصفطاوي، والثانية قرب مدرسة الفاخورة.