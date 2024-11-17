 القسام تعلن استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة - بوابة الشروق
الأحد 17 نوفمبر 2024 2:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

القسام تعلن استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

هديل هلال
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 2:30 م | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 2:32 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، اليوم الأحد، استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصرها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا»، وجرافة إسرائيلية من نوع «D9» بقذائف «الياسين 105» شرق المخيم.

وأشارت في بيان آخر إلى أن عناصرها استهدفوا جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع «D9» بقذيفتي «تاندوم» بنفس المنطقة.

وأمس السبت، بثت كتائب القسام، مشاهد لمعارك مع جيش الاحتلال؛ تظهر تدمير عناصرها لآليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد تفجير دبابة ميركافا بعبوة العمل الفدائي، واستهداف جرافة من نوع «D9» بقذيفة «الياسين 105».

وتضمنت المشاهد كذلك استهداف جرافتين، إحداهما في شارع السكة، بقذيفة الياسين ليلا قرب مدرسة شادية أبو غزالة بالمخيم، وإصابتها إصابة مباشرة.

كما شمل المقطع استهداف دبابتي ميركافا إحداهما شرق مفترق الصفطاوي، والثانية قرب مدرسة الفاخورة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك