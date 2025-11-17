محافظ أسيوط: تشكيل لجنة لإنهاء إجراءات دفن 3 تلاميذ توفوا إثر حادث سير

قرر اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تكليف التضامن الاجتماعي ولجنة من المحافظة والتربية والتعليم بمتابعة وإنهاء إجراءات دفن 3 أطفال من مدرسة منقباد الذين توفوا إثر حادث سير صباح اليوم، وتقديم الرعاية لأهليتهم.

وشهدت قرية منقباد بمحافظة أسيوط، حادثًا مروعًا، اليوم الاثنين، بعدما لقي 3 أطفال مصرعهم إثر صدمتهم سيارة ولاذ سائقها بالفرار.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بثلاثة أطفال بطريق بني غالب - منقباد، ما أسفر عن مصرعهم.

وبانتقال المقدم عمر عبدالعظيم، رئيس مباحث مركز أسيوط، ومعاونه الرائد أحمد عبدالمقصود، وعدد من قوات الأمن والإسعاف، تبين من المعاينة والفحص مصرع كل من: "بسمة . م . ع" 10 أعوام، و"طارق . أ . ع" 14 عامًا، و"جمال . أ . ع" 12 عامًا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات، أن الأطفال كانوا في طريقهم من منازلهم إلى المدرسة، وأثناء عبورهم الطريق صدمتهم سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة على الطريق الزراعي منقباد – بني غالب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.