وزيرة الصناعة: الرئيس السيسي وجه بضرورة امتلاك المواطن سيارة لائقة تعمل بالغاز الطبيعي

-وزيرة الصناعة: جناح مصر في معرض «إكسبو دبي» احتل المركز الثالث في نسبة الزيارات

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن صناعة السيارات في مصر تسير في أكثر من محور، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرئيس السيسي وجه بعدم وجود أي سيارة متهالكة بالشارع؛ لأنه يرى ضرورة امتلاك المواطن سيارة لائقة وليست متهالكة، تعمل بالغاز الطبيعي؛ لتوفير الاستهلاك من البنزين واستبداله بالغاز الطبيعي الذي يوفر 50%.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة في مقابلة الإعلامي "خالد ميري" مقدم برنامج "كلمة السر" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء أمس الخميس، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لـ"تخريد" السيارات القديمة ويكون تكلفة ذلك مقدم السيارة الجديدة، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي؛ لإعطاء قروض للمواطنين، حتى يتمكن المواطن من الحصول على سيارة تعمل بالغاز وبسعر مناسب.

وأشارت إلى أن مبادرة إعادة إحلال السيارات تجاوزت 10 آلاف سيارة حتى الآن، وهي بداية جيدة، مبينة أنه يتم العمل على استراتيجية صناعة السيارات ويتم دراسة تجربة المغرب وجنوب إفريقيا وخلال شهرين ستكون الاستراتيجية معلنة.

وحول مشاركة مصر في معرض "إكسبو دبي"، قالت وزيرة التجارة والصناعة إنه لا توجد وزارة في مصر لم تشارك به، مؤكدة أنها تواصلت شخصيا مع كافة الوزراء؛ للعمل على نجاح المعرض.

وأضافت أن الجناح المصري ينم عن أن مصر لديها حضارة عظيمة، مشيرة إلى أن المؤشرات توضح احتلال جناح مصر المركز الثالث في نسبة الزيارة.