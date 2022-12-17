تقارير إنجليزية تحسم مصير ساوثجيت بعد الإقصاء من المونديال

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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم السبت، عن استمرار المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، على رأس القيادة الفنية لمنتخب إنجلترا، رغم الإقصاء من بطولة كأس العالم.

وودع منتخب إنجلترا بطولة كأس العالم من الدور الربع النهائي بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 2-1.

وأوضحت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أن ساوثجيت قرر البقاء مع منتخب إنجلترا حتى يورو 2024

وأشارت إلى أن ساوثجيت استغرق أسبوعًا في التفكير من أجل حسم مستقبله بعد الخروج من كأس العالم.

وذكرت أن ساوثجيت سيُبلغ سؤولي الاتحاد الإنجليزي أنه سيبقى في العامين الأخيرين من عقده.