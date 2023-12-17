مصطفى البرغوثي: نتنياهو حرّض الإسرائيليين ضد إسحاق رابين حتى اغتياله

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء للحكم بهدف تصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن نتنياهو حرّض الجمهور الإسرائيلي ضد رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين الذي وقّع على اتفاق أوسلو حتى تم اغتياله.



وأشار إلى أنّ نتنياهو يرى منذ صغره أنه لا مكان لدولة فلسطينية على أرض فلسطين التاريخية.



ونوه بأن الهجوم الذي يمارسه نتنياهو ضد كل الأطراف الفلسطينية بما ذلك السلطة، نابع من رغبته في عدم وجود أي كيان فلسطيني مستقل.



ولفت إلى أنّ نتيناهو أعلن بوضوح أنه يريد إعادة احتلال كل أراضي الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة.



ونوه بأن نتنياهو أعاد بالفعل احتلال الضفة بالكامل، حيث لا توجد بقعة هناك تحت سيطرة الفلسطينية.



ولفت إلى أن وهما كبيرا ساد في الساحة الفلسطينية لفترة طويلة، لدى عدد كبير من المواطنين وكذلك للسلطة بأنه من الممكن الوصول إلى حل وسط مع الحركة الصهيونية.



ولفت إلى أنّ هذه الحركة أرسلت - ولا تزال - رسائل واضحة بأنه لا مكان لحل وسط مع الفلسطينيين.



وأكّد أن الاحتلال يستهدف فرض السيطرة على أراضي فلسطين التاريخية، وهو ما يفسر ما يعرف بقانون القومية اليهودية الذي مرّره نتنياهو من خلال الكنيست منذ سنوات.