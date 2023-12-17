طائرة درون إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأحد، بأن طائرة بدون طيار "درون" إسرائيلية استهدفت محيط بلدتي يارون ومارون الراس في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأشارت الشبكة إلى دوي أصوات اشتباكات بأسلحة رشاشة ثقيلة في المناطق الحدودية بالجليل الأعلى.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت قوات الاحتلال بنية تحتية لحزب الله، الذي رد باستهداف منطقة عرامشا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال بيان: "هاجمت قوات الجيش بنية تحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية"، وفقاً لما نقلته موقع قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف جيش الاحتلال: "إلى ذلك، رصد قبل قليل عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرامشا"، ذاكرا أن قواته "تهاجم مصادر النيران بالمدفعية، كما تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية، ولم تعبر إسرائيل".

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله، منذ 7 أكتوبر الماضي، وينفذ حزب الله بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، في إطار دعم قطاع غزة.