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روى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تفاصيل حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص بالطريق الزراعي "أسيوط/ القوصية" ما أسفر عن تسجيل 13 حالة وفاة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، إنه عند الساعة 3.43 عصرًا، أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق مدينة القوصية في اتجاه أسيوط، انحرفت عليها سيارة نقل بمقطورة بالمسار الخاص بالسيارة الميكروباص بالمواجهة.

وأضاف أن الاصطدام أدّى إلى تهشم السيارة الميكروباص بالكامل، ووفاة 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين.

وأوضح أنه تم التحفظ على قائد السيارة النقل، لافتًا إلى أمن رجال المباحث يتابعون عملية التحري لكشف ملابسات الحادث.

وأفاد بأن كل الأجهزة المعنية تحركت على وجه السرعة للتعامل مع الحادث، لافتًا إلى صرف التعويضات من قِبل مديرية التضامن الاجتماعي.

ووصف الحادث بأنه قدري تمامًا، وأوضح أن الرؤية بالطريق واضحة وهو طريق مزدحم ولا مجال به لأي سرعة.