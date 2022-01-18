 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة ويعتقل طالبين و6 آخرين بمدينة رام الله - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة ويعتقل طالبين و6 آخرين بمدينة رام الله

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 11:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 11:11 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة دير نظام الأساسية شمال مدينة رام الله، واعتقلت طالبين، و6 آخرين من أنحاء متفرقة في المدينة والبيرة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين رامز محمد التميمي، وأحمد عبد الغني التميمي، من داخل غرفة الصف، واعتدت على الهيئة التدريسية التي حاولت التصدي لهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت 4 مواطنين من بلدة سلواد، وهم: "محمد حسن حماد، وإسماعيل سراج، ومصطفى عطشة، وعنتر إياد حامد"، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت تلك القوات المواطنين أمين عرمان من عين يبرود، ومحمد حسن مفرح من مدينة رام الله، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.


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