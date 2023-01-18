زيلينسكي يضغط على حلفائه في دافوس لإرسال دبابات بسرعة

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كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته لحلفائه لإرسال دبابات قتال رئيسية إليه، ودعا إلى "سرعة اتخاذ القرار" بشأن تسريع عمليات التسليم.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو إلى نخبة رجال الأعمال والسياسيين المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري للتزلج "الوقت الذي يستخدمه العالم الحر في التفكير تستخدمه الدولة الإرهابية للقتل".

ولطالما أظهرت العواصم الأجنبية أنها "مترددة" للغاية في التحرك لمواجهة روسيا، حتى لو قامت في النهاية باتخاذ القرار المناسب.

وقال "الاستبداد يتجاوز الديمقراطية". يجب أن تتجاوز إمدادات الدبابات الغربية غزوا آخر من الدبابات الروسية.