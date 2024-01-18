معهد روبرت كوخ بألمانيا يسجل زيادة بحالات الإصابة بالإنفلونزا بين جميع الفئات العمرية

أعلن معهد "روبرت كوخ" بألمانيا في تقريره الأسبوعي، استمرار زيادة موجة الإصابة بالإنفلونزا ورصدها حاليا بين جميع الفئات العمرية.

وجاء ذلك في تقرير المعهد عن أمراض الجهاز التنفسي المزمنة للأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يناير الجاري والذي تم نشره أمس الأربعاء.

يذكر أن التقرير السابق، كان قد أشار إلى أن أطفال المدارس والشباب كانوا الأكثر إصابة حتى ذلك الوقت.

وبحسب بيانات المعهد، زاد إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالإنفلونزا، والتي تم إبلاغ المعهد بها، على 30 ألف حالة منذ بداية موسم الإصابة.

جدير بالذكر أن حالات الإصابة تزداد حاليا من أسبوع لآخر، وفقا للتقرير الأخير.

وأشار التقرير، في الوقت ذاته، إلى أنه يتم افتراض أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة بالأنفلونزا لا يتم الإبلاغ عنها وتسجيلها.

وجاء في تقرير المعهد أنه لا يزال هناك نشاط مرتفع لمسببات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وفي المقابل تراجعت الإصابة بفيروس كورونا بصورة مستمرة منذ منتصف ديسمبر الماضي.