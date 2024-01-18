تعليم البحيرة: استبعاد رئيس لجنة ومراقبين بسبب الغش في أبو المطامير

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد رئيس إحدى لجان الشهادة الإعدادية بإدارة أبو المطامير التعليمية، واستبعاد كل من المراقب الأول ومراقب الدور و2 ملاحظ بذات اللجنة، فور رصد غرفة العمليات المركزية لحالة غش إلكتروني قام بها أحد طلاب اللجنة في مادة الجبر اليوم، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب.

وأكد الديب، على عدم التهاون حيال المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وسيتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم، وأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

وأوضح الديب، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ 116 ألفا و689 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.