استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025.



• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وثبتت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 13 إلى 19 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 6 إلى 17 جنيها.

وثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 25 إلى 45 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 14 إلى 24 جنيها.

استقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 9 إلى 16 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.