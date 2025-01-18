أبلغ الرئيس اللبناني جوزف عون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي.

وأكد عون، خلال استقبال جوتيريش في قصر بعبدا، أن استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية، ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية، يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني، بحسب ما نقتله وكالة الأنباء اللبنانية.

وتحدث الرئيس اللبناني عن جاهزية الجيش للحلول محل قوات الاحتلال فور انسحابهم، طالبا مساعدة الأمم المتحدة لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم خصوصا بعد إزالة الأسباب السياسية والأمنية التي أدت إلى نزوحهم.

من جهته، هنأ جوتيريش عون بانتخابه، مشيراً إلى أن "هذا الحدث أعاد الأمل إلى نفوس اللبنانيين وأصدقائهم في العالم".

وأعرب جوتيريش عن ثقته في أنه تحت قيادة عون "ستعود الأمور إلى طبيعتها في لبنان ويستعيد هذا البلد قوته ويعود وطنا مستقرا في المنطقة. صحيح أن مهمتك ليست سهلة لكن الإرادة صلبة وهي كفيلة في تحقيق ما نصبوا إليه جميعا".

كما جدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة بكل منظماتها للبنان، والعمل لتأمين دعم المجتمع الدولي لما يتطلبه لبنان في عملية اعادة النهوض وإزالة تداعيات ما خلفته أحداث السنوات الأخيرة.

وشدد على أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية وستضع إمكاناتها في سبيل مساعدة الرئيس عون في مسيرته الرئاسية. وقال إنه سيبذل كل ما في وسعه لتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن المهلة المحددة لذلك.

ودوّن الأمين العام للأمم المتحدة كلمة في السجل الذهبي، قال فيها: "أحيي شعب لبنان على شجاعته وصموده وديناميكيته، وأنا أعلم أنه تحت قيادة الرئيس عون سيبقى لبنان دولة مركزية في الشرق الأوسط تنعم بالسلام والازدهار".