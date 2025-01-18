بدأت الاستعدادات في قطاع غزة، لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد أقل من أربع وعشرين ساعة.

وقالت الخارجية القطرية، إن وقف إطلاق النار يبدأ في الساعة الثامنة والنصف من صباح الغد، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن أجهزتها ستبدأ بالانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، و"القيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ".

وأهابت بـ"المواطنين جميعاً المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، والتعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصاً على أمنهم وسلامتهم"، داعية إلى الالتزام بكل التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يعود سكان مدينة رفح إلى مدينتهم مباشرة بعد وقف إطلاق النار، فيما سيكون على النازحين من سكان غزة والشمال الانتظار سبعة ايام ثم التوجه سيرا على الأقدام.

من جهتها، اتخذت وزارة الصحة بغزة تدابير إضافية لاستقبال الاسرى الفلسطينيين في مشافيها قبل توجههم للقاء ذويهم.

ونزح نحو٨٠ بالمائة من سكان القطاع خلال الحرب سواء نزوح داخلي في محافظاتهم أو خارجها كما جرى مع سكان غزة والشمال.